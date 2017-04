0:4-Debakel des HSV in Augsburg

Der HSV in Rücklage: Gotoku Sakai (in blau) im Zweikampf mit Augsburgs Philipp Max © KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN KOLBERT

Nach der dritten Niederlage in Folge ist der Hamburger SV mehr ein Abstiegsnot als je zuvor in dieser Saison. Durch das 0:4-Debakel in Augsburg fällt er auf den Barrage-Platz zurück.