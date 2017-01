100 Aussteller weniger: Berner Ferienmesse spürt Terrorismus

Anschläge wie jener von März 2016 im Zentrum von Istanbul vermiesen den Reiseanbietern das Geschäft. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/EMRAH GUREL

Die Berner Ferienmesse spürt die vielen terroristischen Anschläge der letzten Zeit: Rund 100 Aussteller weniger als in den zwei letzten Jahren präsentieren sich an der diesjährigen Messe, die am Donnerstag begonnen hat.