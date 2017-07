1000 bekunden Sympathie für entlassene Schifffahrt-Angestellte

In Locarno haben rund 1000 Personen am Samstag gegen die Entlassung von 34 Schweizer Mitarbeitenden der Schifffahrtsgesellschaft NLM (Navigazione Lago Maggiore) demonstriert. Seit letztem Sonntag streiken die Mitarbeiter. © Keystone/KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI

Rund 1000 Personen haben am Samstag in Locarno bei einer Kundgebung ihre Sympathie für die 34 per Ende Jahr entlassenen Schweizer Angestellten der Schifffahrtsgesellschaft NLM bekundet. Die Angestellten befinden sich seit einer Woche im Streik.