1000 Flaschen Wein lagern drei Jahre lang im Genfersee

Hier sind die 1000 Flaschen Wein noch sichtbar. Danach wurden sie in den Genfersee versenkt. © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/THOMAS DELLEY

Rund 1000 Flaschen Chasselas-Wein sind am Samstag beim Schloss Chillon in den Genfersee versenkt worden. Dort soll der Wein in 30 Metern Tiefe heranreifen.