1000 Telefone und einen Weltrekord

Ich treffe Rita Zimmermann natürlich nicht persönlich, sondern rufe sie an. Die erste Frage ist zwingend: «Mit welchem Telefon telefonieren Sie jetzt gerade?» Als Antwort kriege ich ein Lachen zu hören und: «Ein ganz normales, die besonderen sind leider alle im Estrich.» Gerne würde Rita Zimmermann ihre 1080 Telefone ausstellen, aber um ein Museum zu eröffnen, fehlen die finanziellen Mittel. Schon lange sucht sie Spender, um ihren geliebten Telefone ein besseres Zuhause als Kartonschachteln geben zu können.

Jägerin der klingelnden Schätze

Wie kommt man auf die Idee, Telefone zu sammeln? «Das fing mit meiner Lehre als Telefonistin an, in den 80er-Jahren. Da waren wir bei de PTT an der besten Quelle und bekamen immer die neusten Telefone zu sehen. So entwickelte sich meine Leidenschaft.» Rita Zimmermann, in Vilters aufgewachsen, ging ab dann auf Telefon-Jagd auf der ganzen Welt: «Vor dem Internet durchforstete ich Flohmärkte und Brockenhäuser. Von einer Amerikareise habe ich ganz viele lustige Telefone mitgebracht, von da an hab ich mich auf solche Funny-Phones spezialisiert. Mit dem Internet war die Suche dann wesentlich einfacher.» Ein Lieblingstelefon zu nennen, fällt Rita Zimmermann schwer. Wahrscheinlich ist es das Superman-Telefon: «Das habe ich besonders lange gejagt und als Sammlerstück hat es einen Wert von rund 800 Dollar.»

Aus Jux zum Weltrekord

Im Jahr 2010 hatte Zimmermann 771 Telefone – und gewann damit einen Guinness Weltrekord: «Mehr aus Jux haben Bekannte mich motiviert, meine Telefone dem Guinness-Komitee vorzustellen. Das war eine riesen Arbeit, alle Telefone zu nummerieren und zu archivieren.» Der Aufwand hat sich gelohnt: Zimmermann durfte ihre Telefonen schon mehrfach an Ausstellungen präsentieren. Die Jagd nach Telefonen ist zurzeit aber auf Eis gelegt. Ohne einen Ausstellungsraum, findet Zimmermann es schade, noch mehr Telefone auf dem Estrich anzusammeln. Im Alltag benutzt sie übrigens – wie die normal-Telefon-Begeisterten – ein Smartphone: «Das musste halt irgendwann so sein», meint sie.

Alle Telefone von Rita Zimmermann kann man hier anschauen.