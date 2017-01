11 Dinge für viel Spass im Schnee

Wintersportler dürfen sich freuen. Bis zu 35 Zentimeter Neuschnee sind ab Mittwoch in den Bergregionen zu erwarten, 10 bis 15 Zentimeter in tieferen Lagen. Die weisse Pracht bietet sich allerdings für viel mehr an als «nur» Skifahren, Snowboarden und Langlaufen. Hier eine Auswahl an spassigen Dingen, die du jetzt tun kannst.

#1 Gänge durch den Schnee graben

#2 Ein «Engeli» machen…

…und dich dafür sorgenlos nach hinten fallen lassen

#3 Deinen Liebsten in einer romantischen Schneelandschaft küssen

#4 Mit tierischer Unterstützung «pfaden»

#5 Eine Schneeballschlacht veranstalten

#6 Jede Schneeflocke auf deiner Zunge spüren

#7 Mit oder ohne Schlitten einen Hügel runtergleiten

#8 Ein Bad nehmen (vielleicht nach einem Sauna-Gang)

#9 Einen Schneemann bauen

#10 Dich auf Glatteis begeben

Zum Beispiel auf den Seealpsee. Aber Vorsicht, seine Eisschicht ist nicht mehr ganz so dick.

#11 Du hast trotz all dieser Vorschläge keine Lust auf Schnee? Dann musst du wohl oder übel verreisen…

