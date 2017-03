11 richtig fiese April-Scherze

1. Wenn die Tastatur zum Garten wird

Habt ihr ein Bürogspändli, das euch ganz schön auf den Sack geht? Dann pflanzt doch kurzerhand einen Garten in seiner Tastatur. Die Samen dazu können nach Lust und Laune ausgesucht werden. Dabei gibt es die Love-Variante für Verliebte: Pflanzt doch ein paar Margretli oder Rosen. Für jemanden, der immer eure Tastatur klaut, wären Brennesseln ganz angemessen.



Da hat man den Zmittag gleich auf der Tastatur (Bilder: flickr/wetwebwork)

2. Zahnpasta-Cookie zum Frühstück

Kennt ihr einen Oreo-Liebhaber? Mehr muss dazu gar nicht gesagt werden:

3. Neue Windschutzscheibe für das Auto

Hihii… Umweltfreundlich ist diese Aktion nicht, dafür umso lustiger. Sollte jemand nicht so viel Klarsichtfolie haben, kann man Neocolor-Stifte am Scheibenwischer befestigen (oder Post-Its nehmen, was allerdings illegal ist).

4. Einen Schluck Wasser gefällig?

Achtung, jetzt wird es richtig fies. Einfach eine dünne, stabile Unterlage nehmen, auf zwei Wassergläser stellen, das Ganze umkehren, auf einem Tisch platzieren, Unterlage wegziehen und Wasser anbieten. Ups…

5. Einkaufswagen Teufelskreis

Jemand hat dir den Parkplatz weggeschnappt? Kein Problem…

6. Böse Überraschungen

Dieser April-Scherz ist ganz schön unfair und sollte vielleicht nicht überall gemacht werden. Einfach mal kurz mit schwarzem Papier die Geschlechter tauschen…

7. Ein neues Schneidebrett

«Schaaatz, ich habe dir ein neues Schneidbrettchen mitgebracht», sagt die Frau zum Mann und installiert ein Holzbrett auf seinem Tablet. Kommt wahrscheinlich nicht bei allen gut an, dieser Scherz.

8. Was guckst du?!

Da fühlt sich der Vegetarier beim Öffnen des Kühlschranks bestimmt nicht ganz wohl…

9. Für ein feines Düftchen

Mal wieder dicke Luft im Büro oder zuhause? Einfach Kabelbinder um den Lufterfrischer wickeln, anziehen und losrennen…

10. Technik-Upgrade

Funktioniert die Technik im Büro schon wieder nicht? Macht dem Techniker doch einmal ein kleines Geschenk…Hier funktioniert bestimmt alles!

11. Balls, balls, balls

Bälle eignen sich für alles. Luftballons oder Tennisbälle, nehmt was halt so zur Verfügung steht.

(abl)