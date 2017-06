11 Tipps für das Wochenende

1. Rock am Weier

Am Freitag und am Samstag gibt es Openair-Feeling. Beim Rock am Weier in Wil – inklusive Gratis-Eintritt – spielen unter anderem Wassily, Memory Of An Elephant, Reto Burrell und Leech. Musik gibt es gleich von zwei Bühnen. Für die Kinder hat es ein Schmink-Zelt.

2. Suisse Legends vs. FC Kirchberg

Am Samstag tritt der FC Kirchberg gegen eine Auswahl an, die es in sich hat. Die Mannschaft liest sich wie ein Who-is-Who des Schweizer Fussballs aus dem letzten Jahrhundert: Marco Zwyssig, Patrick Bühlmann, Jörg Stiel, Pascal Thüler, Urs Bamert, Hampi Zwicker, Giorgio Contini, Christophe Orel, Georges Bregy, Ruedi Elsener, Mario Cantaluppi, Milaim Rama, Ciriaco Sforza, Thomas Bickel und Andy Egli fordern die Kirchberger. Trainiert werden die Legenden von Gilbert Gress. Wem also noch ein Autogramm in der Sammlung fehlt, sollte spätestens zum Kick-Off um 16 Uhr auf dem Fussballplatz Sonnmatt sein.

3. Räbafäger Circus Jubilee

Auf dem Allmendplatz Altstätten feiert die Guggemusig Räbafäger ihren 25. Geburtstag. Von Freitag bis Sonntag gibt es Musik und Disco. Am Freitagabend findet die Gala-Nacht mit Apéro, 3-Gang-Menü und Gratis-Getränken statt (hier kann man sich anmelden).

4. Interkultureller Begegnungstag

«The World meets St.Gallen», ist das Motto des Begegnungstags. Am Samstag trifft man sich in der Marktgasse, dem Marktplatz und der Brühlgasse zu exotischen Speisen, viel Musik und spannenden Begegnungen.

5. US Car Treffen

Fans röhrender Motoren und traumhafter Kurven treffen sich am Sonntag in Wattwil. Beim 4. Toggenburger US Car & Bike Treffen können sogar Teile gekauft und getauscht werden. Natürlich darf man auch einfach hingehen und ein bisschen von einem solchen Ami-Schlitten träumen…

6. Musikfestival Egnach

Freitag, Samstag und Sonntag treffen sich Musikfans in Egnach. Stefanie Heinzmann, Manillio, Panda Lux, Gion Stump & The Lighthouse Project und viele mehr kommen auf das Rietzelgareal in Neukirch-Egnach. Ein Ticket für Freitag kostet 65 Franken, zusammen mit dem Samstag erhöht sich der Preis auf 77 Franken, am Sonntag ist der Eintritt gratis.

7. Hufeisenwerfen in Niederuzwil

Beim Boccia-Club in Niederuzwil kann man den wahren Hufeisenwerf-Könnern zuschauen. Am Samstag treffen sich die Profis, am Sonntag gibt es ein Jedermannturnier für alle Vereine, Clubs oder andere Gruppierungen.

8. Bishopscup

Bleiben wir bei den sportlichen Betätigungen: Der Bishopscup ist ein Muss im Kalender eines jeden Rugby-Fans. Internationale Teams messen sich mit den lokalen Helden. Dabei geht es nicht nur um Sport: Rund um den Cup auf dem Gründenmoos in St.Gallen trifft man nette Menschen, legendär ist auch die Welcome-Party (Freitagabend in der Baracca Bar). Das Turnier selbst findet vom Freitag bis Sonntag statt.

9. Nordostschweizer Schwingfest Davos

Das 122. NOS Schwingfest findet diesen Sonntag in Davos statt. Im Eisstadion messen sich die besten Schwinger der Verbände Appenzell, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St.Gallen, Thurgau und Zürich. Die Teilverbandsfeste darf man sich als richtiger Schwing-Fan nicht entgehen lassen!

10. Stadtlesen in St.Gallen

Unter freiem Himmel ein gutes Buch lesen. Rund 3000 Bücher stehen dafür auf dem Gallusplatz in St.Gallen noch bis am Sonntag bereit. Also: Ein Buch schnappen, gemütlich machen und lesen. Was gibt es schliesslich schöneres an einem warmen Sommertag!

11. Golf City Tour St.Gallen

Golfen in der Stadt? Ja, das geht. Diesen Samstag macht die City Tour von 10 bis 16 Uhr in der Vadianstrasse halt. Beim Schweizerischen Golfverband kann man den Schwung testen und auch noch Preise gewinnen. Sicher nicht nur für Golf-Freunde ein spannender Nachmittag.

Spezialtipp: «Cirque de Loin» auf der Kreuzbleiche in St.Gallen

Wer sich nicht zwischen Konzert, Theater und Zirkus entscheiden kann, der sollte noch in die letzte «Ronamor – The Wedding Concert»-Vorstellung im «Cirque de Loin» reinsitzen, um sich von den magischen Tönen und den artistischen Bildern berieseln zu lassen. Dabei sollte man keine Scheu vor nackter Haut haben, denn die Protagonisten vermählen sich auf eine sehr spezielle Weise…gute Unterhaltung und Lacher garantiert!

Am Sonntag zieht der Zirkus weiter in Richtung Biel. Freitag- und Samstagabend (Dernière), die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Für Kinder gibt es zudem noch die Vorstellung «TKK-The Kasperli Kommbäck». Es handelt sich um ein «Theater mit bitzli Zirkus für die ganze Familie», wie der Veranstalter schreibt. Für Kinder ab sechs Jahren. Die letzte Vorstellung ist am Samstag um 15 Uhr.

Wir sind uns bewusst, dass dies nicht alle Veranstaltungen sind, welche dieses Wochenende sind. Wir mussten eine Auswahl treffen. Hast du noch weitere Tipps für uns? Dann schreibt sie doch in die Kommentare!