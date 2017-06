11 Tipps für dein Wochenende

Taminataler Brückenfest

Sie wird zwar noch nicht dem Verkehr übergeben, aber vom 9. bis zum 11. Juni steht die Brücke über dem Taminatal nach jahrelanger Bauphase erstmals für die Bevölkerung offen. Beim Brückenfest gibt es während drei Tagen Unterhaltung für Gross und Klein: Helirundflüge, eine Oldtimer-Show, kulinarische Vielfalt in der Festwirtschaft, eine Flying Metal Bike Show sowie Konzerte abends von Sabrina Sauder oder The Dendrits sorgen für Unterhaltung. Mehr Infos zu den genauen Fixpunkten der Veranstaltung findest du auf der Website.

Historische Chilbi in St.Gallen

St.Gallen macht einen Zeitsprung: Von Donnerstag bis Sonntag findet die historische Chilbi im Klosterviertel statt. Ausgestellt sind unter anderem eine Schiffschaukel, ein Kinderkarussell, Kettenflieger, eine Geisterbahn und einen «Hau den Lukas». Dazu gibt es Musik aus den 50er, 60er und 70er-Jahren sowie Verpflegungsstände. Eine Fahrt mit der Calypso oder der Geisterbahn kostet vier Franken. Eine Veranstaltung für Jung und Alt.

Land Brand Töffli-Run

Wer lieber zuschaut, als sich selber in Bewegung zu setzen, sollte sich am Wochenende in und um Frauenfeld herum auf die Strasse stellen und zuschauen. Denn dann nehmen 333 Töffli-Meitlä und -Buben beim «Land Brand Töffli-Run» teil und sind auf einer Strecke von 88 Kilometern unterwegs. Start und Ziel ist in Frauenfeld, das Rennen führt durch Thundorf, Weinfelden, Märstetten, Steckborn, Mammern und Hüttwilen. Am Samstag gibt es in Frauenfeld zudem ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, wie die Veranstalter im Interview sagen.

Wer aber lieber abends unterwegs ist und auf schwerere Geschütze steht, der kann auf der Allmend an die jährliche Mistral Fun-Party gehen. Tagsüber gibt es dort zudem eine US Car-Show und eine Motorrad-Rundfahrt. Mehr Infos unter www.funbikers.ch.

Bergrennen Hemberg

Bevorzugt man vier Räder, sollte man am Samstag oder Sonntag an den Hemberg pilgern. Dort findet wieder das jährliche Bergrennen statt, ein fixer Termin nicht nur für die Schweizer Rennfahrer-Szene, sondern auch für Schaulustige. Los geht es am Samstagmorgen, das letzte Rennen findet am Sonntagnachmittag statt. Mehr Infos gibt es hier.

Knatternde Motoren gibt es an diesem Wochenende auch im Bündnerland. Dort ist die «Lenzerheide Motor Classics». Zu sehen gibt es Demonstrationsfahrten von rund 200 Oldtimern. Zugelassen sind nur Renn- und Sportwagen bis Baujahr 1993 – die Wagen müssen also mindestens 24 Jahre alt sein.

City-Golf in Buchs

Sportlich geht es weiter: In Buchs wird am Wochenende Golf gespielt, und zwar inmitten der Stadt. Crossgolf nennt sich das «wilde» Golfen. Es ist das erste Crossgolf-Turnier, das von den «RoughRiders» in Buchs organisiert wird. Gespielt werden 16 bis 18 Bahnen, welche über die ganze Stadt verteilt sind. Es richtet sich laut Website «an ambitionierte Crossgolfer, wie aber auch Golfer und blutige Anfänger». Es gehe hauptsächlich darum, Spass zu haben. Schläger können vor Ort gemietet werden.

Grösstes Handball-Schülerturnier in St.Gallen

Zum letzten sportlichen Tipp in dieser Reihe. Auf dem Haldenareal im Osten der Stadt St.Gallen findet am Samstag und Sonntag das Fides-Turnier statt. Es ist laut Veranstalter das grösste Handball-Schülerturnier der Schweiz. Rund 1400 Schülerinnen und Schüler der 2. Primar- bis zur 3. Sekundarstufe aus der Stadt und der ganzen Region nehmen an diesem Turnier teil. Mit den Verpflegungsständen und Festbänken kommt jeweils auch ein bisschen Volksfest-Stimmung auf. Mehr Infos und Spielpläne gibt es hier.

Stoos-Schwinget

Auf dem Stoos findet traditionsgemäss das erste Bergkranzfest der Schwingersaison statt. Der Sportevent steht in diesem Jahr unter dem Motto «Jugend-Angriff gegen Routine». Mit dabei sind die Jungtalente Armon Orlik und Samuel Giger. Spannung garantiert! «Angeschwingt» wird um 8.30 Uhr, eine Festwirtschaft gibt es natürlich auch. Das ganze Programm und die beste Anreiseroute findest du hier.

Wave Trophy 2017

Die grösste E-Mobil-Rally der Welt findet vom 9. bis zum 17. Juni statt und macht dieses Wochenende in der Ostschweiz halt. Am Samstag fahren die E-Bikes, E-Autos und was es sonst noch alles an E-Mobilen gibt, durch Frauenfeld, Schaffhausen, Steckborn, Rorschach, St. Gallen, Herisau. Am Sonntag führt die Tour durch Appenzell, Wildhaus, Gams und St. Moritz. Von dort aus geht es am Montag weiter via Thusis ins Tessin.

Postplatz Festival in Appenzell

Festivalstimmung herrscht am Wochenende in Appenzell beim Postplatz Festival: Grössen wie Züri West und die Ostschweizer Band Panda Lux treten am Freitag und Samstagabend auf. Am Samstagnachmittag gibt es einen Talentwettbewerb für junge Bands. Idealer Start in die Saison für alle, die längst an Entzugserscheinungen vom Festivalsommer 2016 leiden. Mehr Infos zum Festival findet ihr unter diesem Link.

Streetfood Festival in St.Gallen

Du willst die neusten Foodtrends kennenlernen? Dann ist St.Gallen der richtige Ort für dich am Wochenende. Denn die Olma-Stadt wird von Freitag bis Sonntag eine Oase für kulinarische Geniesser. Das Streetfood Festival macht nämlich Halt, zum zweiten Mal. Köstlichkeiten aus der ganzen Welt sind an den drei Tagen auf dem Platz der Pädagogischen Hochschule und dem Spelterini-Platz erhältlich. Öffnungszeiten findest du hier.

40 Jahre Schaukäserei – Nacht der offenen Tür

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie Käse entsteht, sollte die Gelegenheit an diesem Samstag in Stein nicht verpassen. Denn zum 40-Jahre-Jubiläum öffnet die Appenzeller Schaukäserei ihre Türen. Von 16.00 bis 23.00 Uhr haben die Gäste und Besucher die Möglichkeit, dem Geheimnis des Appenzellers näher zu kommen. Auch die Appenzeller Sennen, die man aus der Werbung kennt, werden vor Ort sein. Sie stehen für Fotos und Autogramme zur Verfügung, das Geheimnis des Rezepts wird aber garantiert nicht verraten. Es gibt zudem Musik und Handwerk live sowie stündlich Führungen im Appenzeller Volkskundemuseum. Was es sonst noch für Attraktionen gibt, steht auf der Website.

Dies ist nur eine Auswahl an Events an diesem Wochenende. Wir sind uns absolut bewusst, dass es noch diverse andere Veranstaltungen gibt. Wir mussten aber eine Auswahl treffen. Wollt ihr weitere Events weiterempfehlen? Dann schreibt sie in die Kommentare.

