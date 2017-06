11 Wochenendtipps weit weg vom OpenAir

Blues’n’Jazz in Rapperswil-Jona

Jan Delay, Bob Geldof, Züri West – das Programm am Blues’n’Jazz in Rapperswil-Jona von Donnerstag bis Sonntag kann sich sehen lassen. Ja, ok, es ist auch ein Festival. Aber nicht so ein Monster-Event wie in St.Gallen. Und: Die Lage direkt am See sorgt für lauschig-besinnliche Stimmung. Hier geht’s zum Programm und Ticketverkauf.

Jazz Welt Festival in Chur

Lokalen Jazz gibt es am Wochenende in Chur. Dort treten «Jazzer» aus der Region am Jazz Welt Festival in der Postremise in Chur auf. Am Samstag spielen im Rahmen des Weltflüchtlingstags auch internationale Musiker beispielweise aus Brasilien oder Burkina Faso. Das Programm und weitere Infos findest du hier.

16. Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche

Seit Mittwoch strahlt Bischofszell wieder in seiner vollen Rosenpracht. Der Duft tausender Rosenblüten erfüllt die Gassen Bischofszells. Verschiedene Konzerte, ein Spezialitätenmarkt und Kulinarisches – die Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche bietet alles, was das Rosenherz begehrt. Das diesjährige Motto: «Rosengeschichten». Zehn Franken kostet die Rosenplakette.

Appenzeller Kantonalschwingfest in Teufen

Auch dieses Wochenende wird wieder geschwingt, und zwar im schönen Appenzellerland. Rund 350 Jung- uund Buebeschwinger im Alter von sieben bis 16 Jahren messen sich am Samstag im Sägemehl. Die Schlussgänge sind auf 16 Uhr angesetzt, danach beginnt der gemütliche Teil mit Barbetrieb und Unterhaltung im Festzelt. Am Sonntag beginnt das Anschwingen der Aktiven um 8:15 Uhr. Der ganze Tag wird umrahmt von Jodel- und Alphornklängen. Mehr Infos findest du hier.

Alternative Fussballeuropameisterschaft im Espenmoos

Internationaler Fussball in St.Gallen: An der 12. Alternativen Fussballeuropameisterschaft AEM vom 30. Juni bis zum 2. Juli im Espenmoos messen sich Teams aus dem In- und Ausland. Ein lockeres Turnier, an dem wirklich noch der Spass am Fussball im Vordergrund stehe, sagt Fynn Wohlgensinger, Medienbeauftragter der Alternativen Fussballeuropameisterschaft, gegenüber den «St.Galler Nachrichten». Für ein kühles Bier und eine gute Wurst wird gesorgt. Am Samstag findet zudem die offizielle alternative EM/alternative OpenAir-Party im Engel statt. Alle seien willkommen, die «nicht am OpenAir sind aber trotzdem ein bisschen feiern und unter Leute gehen wollen.»

Grümpelturnier Münsterlingen

Noch mehr lockeren Fussball? Gerne! Das selbsternannte beliebteste Grümpelturnier der Ostschweiz findet vom 30. Juni bis zum 2. Juli in Münsterlingen statt. Über 130 Mannschaften in fünf verschiedenen Kategorien treten gegeneinander an. Am Samstag gibt es einen Hauch Oktoberfest: Die Münchner Zwietracht, die populärste Oktoberfest-Band der Welt, werden für viel Stimmung sorgen. Der Sonntag gehört dann den Schulklassen, zudem gibt es weitere Attraktionen für Kinder wie beispielsweise Kinderschminken oder Ponyreiten. Hier alle Infos.

Barbe Q in Gossau

Gossau ist diesen Samstag der richtige Ort für Fleischliebhaber: Von 11 bis 23 Uhr findet dort das «Barbe Q of Switzerland» im Hofstadl statt. Das Fleisch bruzelt nicht auf irgendeinem Grill, sondern in einem gigantischen Rotisserie-Pellets-Smoker. Angeblich ist es der grösste Grill der Schweiz. Ein spezielles Design hat er ebenfalls. Für musikalische Unterhaltung sorgt die «Little Michel Group».

Lobster Festival in Arbon

Wer es etwas gehobener mag, wird in Arbon auf seine Kosten kommen. Im Restaurant Römerhof wird vom 28. bis zum 30. Juni im Rahmen des «Lobster Festivals» Hummer in vielen verschiedenen Varianten serviert. Ein mehrgängiges Menü gibt es ab 95 Franken.

Porzellan und Prosecco im «Dies & Das» in Widnau

«Pimp your Prosecco» am Samstag im «Dies & Das» in Widnau: Man kann sein eigenes Cüpli zusammenstellen und dabei einer Künstlerin ab 13 Uhr beim Porzellan-Malen über die Schulter schauen. Bis 16 Uhr ist das «Dies & Das» offen.

Blues Matinée im «Hafen-Treff» in Steinach

Am Sonntag gibt es von 11 bis 15 Uhr «Vintage Rock» im Restaurant Hafen-Treff in Steinach. Die «St.Galler Blues-Rock-Band» bringt den Blues nach Steinach. Das Konzert ist open air und findet deshalb nur bei sicherer Witterung statt. Der Veranstaltungsort bietet auch etwas für Kinder: Gleich neben dem «Hafen-Treff» befindet sich ein grosser Kletterpark in Form eines Piratenschiffs.

Kino…?

Das Wetter verspricht ja nicht allzu viel Gutes für das Wochenende. Wieso nicht wieder einmal dem Kino einen Besuch abstatten? Im Moment bieten starke Frauen («Wonder Woman») Unterhaltung für Jung und Alt. Und wer doch etwas Sonne braucht, der kommt auch auf seine Kosten («Baywatch»). Hier gehts zum Kinoprogramm.

Das wären sie, unsere Wochenend-Tipps fern ab vom OpenAir. Haben wir deine Veranstaltung vergessen?

