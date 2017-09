12-Jähriger stoppt Autodieb

Am Dienstag, 8. August, um 20.30 Uhr bemerkte ein 12-Jähriger aus Widnau, wie ein fremder Mann sich in das unverschlossene Auto seiner Vaters setzte. Der Junge alarmierte seinen 25-jährigen Bruder, zusammen sprachen sie den Mann an. Dieser versuchte zu flüchten und als die Jungen ihn festhielten, zog der Mann ein Messer. Die Brüder liessen den Mann los, dieser fuhr mit einem Fahrrad davon.

Die Kantonspolizei St.Gallen leitete sofort eine Fanhndung ein, die erstmals erfolglos verlief. Eine Auskunftsperson konnte Angaben zum mutmasslichen Dieb machen. Sie beschrieb den Mann als zwischen 40 und 50 Jahre alt, 1.90 Meter gross, schlank und mit schwarzbraunen, mittellangen Haaren, einem Bart und weisser Hautfarbe. Beim Überfall trug der Mann eine Lederjacke und eine Baseballmütze, ausserdem hatte er einen beige gemusterten Schirm dabei.

Aufgrund der Ermittlungen konnte die Kantonspolizei St.Gallen einen 34-jährigen Schweizer festnehmen, der Täter ist geständig.

(red)