13-Jähriger rettet Siebenjährigen vor dem Ertrinken

Der 13-Jährige bemerkte am späten Mittwochnachmittag in einem Freibad in Feldkirch, dass im Kinderbecken ein regungsloses Kind im Wasser trieb. Daraufhin zog der 13-Jährige den siebenjährigen Jungen sofort aus dem Wasser. In der Folge begann der 22-jährige Bademeister sofort mit der Reanimation.

Laut der Vorarlberger Polizei konnte der Siebenjährige bis zum Eintreffen der Rettung bereits wieder selbständig atmen und war auch wieder ansprechbar. Zur Sicherheit wurde er zur Kontrolle ins Spital gebracht. Warum der Bub regungslos im Wasser trieb ist bisher nicht bekannt.

(red)