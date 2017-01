In Frankreich sind viele betagte Personen an Grippe erkrankt und mehrere davon gestorben (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

In einem französischen Altersheim sind innerhalb von zwei Wochen 13 Bewohner an Grippe gestorben. Sechs weitere Bewohner des Heims in Lyon liegen mit Grippe im Spital. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Paris am Samstag mit.