Tsonga beendet Durststrecke in Rotterdam © KEYSTONE/AP/PETER DEJONG

Jo-Wilfried Tsonga feierte am ATP-Turnier in Rotterdam seinen 13. Turniersieg auf der Tour. Der Franzose, die Nummer 14 der Welt, bezwang im Final den Weltranglisten-Elften David Goffin aus Belgien in knapp zwei Stunden 4:6, 6:4, 6:1. Für Tsonga war es der 401. Karriere-Sieg im Einzel.