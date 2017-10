Am Samstagnachmittag, kurz vor 13:30 Uhr, ist beim Güterbahnhof in Buchs ein 14-Jähriger auf einen Bahnwagen geklettert. Er wurde dabei von einem Stromschlag getroffen und zu Boden geschleudert. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Jugendliche in kritischem Zustand durch die REGA ins Spital geflogen.

(kapo sg / saz)