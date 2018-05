Das giftige Chlorgas entwich aus einer Aufbearbeitungsanlage: Zwölf Menschen atmeten es ein und mussten verletzt ins Spital gebracht werden. (Themenbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

In einem Hallenbad in Deutschland sind 14 Menschen bei einem Chlorgasaustritt verletzt worden. Das giftige Gas war am Dienstagabend aus einer Aufbereitungsanlage entwichen und hatte sich im Gebäude ausgebreitet.