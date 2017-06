(Symbolbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

So was bekommt sogar die Kantonspolizei St.Gallen selten zu sehen: Ein 21-Jähriger war in Oberriet mit 142 km/h unterwegs. Erlaubt gewesen wären 50 Stundenkilometer. Der Mann bekam ein schweizweites Fahrverbot.