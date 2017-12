15-Jährige erstochen – Verdächtiger war Ex-Freund

Blumen und Kerzen erinnern an die Bluttat in einem Drogeriemarkt im deutschen Kandel. Ein 15-jähriger afghanischer Flüchtling erstach seine gleichaltrige Ex-Freundin. © Keystone/AP dpa/ANDREAS ARNOLD

Die Bluttat löst Entsetzen in Deutschland aus: Ein 15 Jähre altes Mädchen wird in Deutschland von ihrem gleichaltrigen Ex-Freund erstochen. Die Tat ereignete sich am hellichten Tag in einem Drogeriemarkt.