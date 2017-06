15-jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

In diesem Auto starb am Samstag im Wallis ein 15-jähriger Beifahrer. Der Lenker und zwei weitere Beifahrer erlitten Verletzungen. © Handout Kantonspolizei Wallis

Ein mit vier Personen besetztes Auto ist am Samstag in Brignon VS von der Strasse abgekommen. Dabei kam ein 15-jähriger Knabe ums Leben. Drei weitere Personen erlitten Verletzungen.