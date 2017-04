15 Mitglieder eines Drogenkartells in Kolumbien festgenommen

Die Polizei in Kolumbien hat 15 mutmassliche Mitglieder eines Drogenkartells festgenommen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/Fernando Vergara

Die Behörden in Kolumbien haben 15 mutmassliche Mitglieder des sogenannten Golf-Kartells geschnappt. Zwölf Erwachsene und drei Minderjährige seien in der nordwestlichen Stadt Docordó festgenommen worden.Die Gruppe soll für den Tod zweier Brüder verantwortlich sein, deren Leichen am 19.