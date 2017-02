Ein Opfer des Grossbrandes in Manila mit seinen Habseligkeiten. © KEYSTONE/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Mindestens 15’000 Menschen sind nach einem Grossbrand in einem Armenviertel der philippinischen Hauptstadt Manila obdachlos geworden. Sieben Menschen wurden bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch verletzt, wie die Behörden am Morgen mitteilten.