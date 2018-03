16-Jährige randalierten mit 2,3 Promille

Drei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren mussten am Sonntagabend in Ravensburg von der Polizei eingesammelt werden. Die Jugendlichen randalierten und pöbelten zuvor Passanten an, schrieb die Polizei. Als die Polizisten eintrafen, mussten alle drei jungen Frauen eine Atemalkoholkontrolle durchführen: Zwei der Mädchen hatten einen Alkoholwert von 1,6 und eine gar einen Wert von 2,3 Promille.

Die Polizisten führten die drei jungen Damen ab und nahmen auf dem Posten ihre Personalien aus. Dann wurden die Mädchen ihren Eltern überbracht.

(red)