16-jähriger Lehrling bei Explosion verletzt

In Sevelen gab es am Mittwochnachmittag einen Unfall in einem Öltank. Ein Lehrling beseitige in einem leeren Hydrauliktank das Restöl und benutzte dafür eine Spraydose mit Bremsenreiniger. In der Nähe war ein 57-jähriger Arbeiter damit beschäftigt, die Kanten einer Hydraulikanschlussplatte zu schleifen. Dabei gelangte vermutlich ein glühendes Stück in den Tank, welches dafür sorgte, dass es im Tank eine Explosion gab.

Der Lehrling zog sich unbestimmte Verletzungen zu und wurde mit der Rega ins Spital gefahren. Der 57-Jährige wurde eher leicht verletzt, musste aber ebenfalls in Spital.

(red.)