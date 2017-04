16. Tribeca Filmfestspiele eröffnet: Tribut an Popmusik

Musikalische Eröffnung eines Filmfestivals: Aretha Franklin singt nach der Premiere des Films "Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives" an der Eröffnung des 16. Tribeca Film Festival. © KEYSTONE/AP Invision/CHARLES SYKES

Das 16. Tribeca Filmfestival ist am späten Mittwochabend (Ortszeit) In New York eröffnet worden. Bis zum 30. April werden rund 200 kurze und lange Filme präsentiert. Der erste Abend war dem Musikmogul Clive Davis gewidmet.