18-Jähriger fährt doppelt so schnell als erlaubt

Die Verkehrspolizei der Kantonspolizei Thurgau führte am Montagnachmittag an der Kirchstrasse mit einem Lasergerät Geschwindigkeitsmessungen im Innerorts-Bereich durch. Dabei wurde kurz vor 14:30 Uhr ein Motorradfahrer erfasst, der mit 106 Stundenkilometern in Richtung Siegershausen fuhr. Der Motorradfahrer konnte wenig später an seinem Wohnort angetroffen werden.

Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der 18-jährige Schweizer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 52 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht. Während den weiteren Abklärungen stellte sich zudem heraus, dass er ohne gültigen Führerausweis unterwegs war. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen wurde sein Motorrad beschlagnahmt.

