18-Jähriger geschlagen und ausgeraubt

Der 18-Jährige konnte die Täter nur vage beschreiben. © Stefan Schaufelberger/St.Galler Tagblatt/Symbolbild

Am Mittwochabend ist in Heerbrugg ein 18-Jähriger in der Bahnhofunterführung von zwei Männern geschlagen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.