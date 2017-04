18-jähriger Töfffahrer stirbt im Aargau

Der 18-jährige Lenker dieses Motorrads ist bei der Kollision mit einem Auto in Bad Schinznach AG getötet worden. © Handout Aargauer Kantonspolizei

Ein 18-jähriger Töfffahrer ist am Mittwochabend in Schinznach Bad AG bei der seitlichen Kollision mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der 73-jährige Autolenker, der in die Hauptstrasse einbog, blieb unverletzt.