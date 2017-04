18-jähriger Neulenker im Kanton Aargau verunfallt

Ein 18-jähriger Autofahrer ist im Kanton Aargau in einem Bachbett gelandet und gegen einen Baum gefahren. © Kantonspolizei Aargau

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend in Densbüren AG verunfallt. Während er selbst leichte Verletzungen erlitt, musste eine 17-jährige Jugendliche, die in seinem Auto mitgefahren war, per Helikopter ins Spital geflogen werden.