18 Jahre Gefängnis für Mord an Ehefrau in La Chaux-de-Fonds NE

Der Leichnam der Frau wurde zwei Monate nach dem Tötungsdelikt in einem Wald im französischen Grenzgebiet gefunden. © Google Maps

Ein 31-jähriger Franzose ist für den Mord an seiner Ehefrau 2015 in La Chaux-de-Fonds NE am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren verurteilt worden. Er brachte die 24-jährige Französin äusserst brutal um.