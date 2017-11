18 Milliarden in einem halben Tag

China feiert am 11. 11. den «Singles Day». Dieser ist vergleichbar mit dem «Black Friday» in den USA – ein absoluter Shoppingtag also. Nur sind in China die Dimensionen doch noch ein bisschen grösser.

Der grösste Händler, Alibaba, vermeldet nach zwölf Stunden den unglaublichen Umsatz von 18 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: 2016 machte der Händler am gesamten «Singles Day» «nur» 17,8 Milliarden Dollar Umsatz. Ein weiterer Vergleich: Am «Black Friday» in den USA wurden 2016 Online gerade einmal 3,3 Milliarden Dollar umgesetzt.

Bereits in der ersten Stunde hat Alibaba fast 9 Milliarden Dollar eingenommen. Aus 192 Ländern kamen die Online-Bestellungen. Wie das Unternehmen selbst mitteilt, wurden dabei 256’000 Transaktionen pro Sekunde getätigt – davon 93 Prozent über mobile Geräte.

Der Alibaba-Gründer Jack Ma lancierte den «Singles Day» mit einer grossen Show: Maria Sharapova, Pharrell Williams, Nicole Kidman und Luis Figo traten dabei auf. Ma gilt mit einem Vermögen von 37,4 Milliarden Dollar als reichster Mann Asiens, laut der regelmässig erscheinenden «Forbes»-Rangliste steht er weltweit auf dem 18. Platz der Superreichen.

Auch viele Schweizer bestellen regelmässig bei Aliexpress, einer Firma der Gruppe. Schweizer bezahlen auf Produkte aus China kaum Gebühren, da China postalisch als Schwellenland gilt und so von verbilligten Tarifen profitiert. Alleine im Jahr 2016 verarbeitete die Schweizer Post rund 9 Millionen Pakete aus China.

(rr)