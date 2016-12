18 Millionen Pakete und 2 Milliarden Briefe

Damit alle Pakete pünktlich unter dem Christbaum landeten, leisteten die Mitarbeitenden der Post mehrere Sondereinsätze. Wie die Post mitteilt, waren alle verfügbaren Mitarbeitenden im Einsatz und die Maschinen in den Briefzentren liefen fast rund um die Uhr inklusive Wochenenden. Die Botinnen und Boten haben am Samstag, 24. Dezember zusätzlich Pakete ausgetragen und in den drei Paketzentren standen die Mitarbeitenden vor Weihnachten an zwei Samstagen bereit, um die riesige Paketmenge zu sortieren.

Päckli-Berg wächst auch nach Weihnachten

Und der Päckli-Berg wird weiter anwachsen: Zum 20. Mal unterstützt die Post die Aktion «2 x Weihnachten». Bis am 7. Januar 2017 können in allen Poststellen Spendenpakete für Bedürftige abgegeben werden. Die Post leitet die Pakete kostenlos an das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) weiter. Die Post holt die Spendepakete mit pick@home auch gratis zu Hause ab.

Die Spenden werden vom SRK an Bedürftige im In- und Ausland verteilt. Nützlich und willkommen sind lang haltbare Nahrungsmittel, Hygieneartikel, neuwertige Schuhe sowie Schulmaterial und Artikel für Kinder. Besonders berücksichtigt werden in diesem Jahr bedürftige Menschen in Weissrussland, Moldawien, Bosnien-Herzegowina und Armenien.

