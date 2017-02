Der israelische Soldat mit seiner Mutter vor der Verkündung des Strafmasses © KEYSTONE/EPA POOL/JIM HOLLANDER / POOL

Wegen der Tötung eines verletzt am Boden liegenden Palästinensers ist ein 21-jähriger israelischer Soldat zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Militärgericht in Tel Aviv gab das Strafmass am Dienstag bekannt.Der Soldat war im Januar schuldig gesprochen worden.