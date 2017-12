180 Helikopterflüge für Verletzte und Erkrankte

Hochbetrieb über die Weihnachtstage: Rund drei Viertel der Einsätze flog die Rega für verunfallte Wintersportler. (Symbolbild) © Rega

Verletzte oder schwer Erkrankte an Weihnachten: In den vergangenen vier Tagen hat die Rega 180 Einsätze geflogen. In drei Vierteln der Fälle waren verunfallte Wintersportler zu retten.