Demonstranten fordern in Berlin eine Wende

Der Kundgebungszug mit Traktoren am Samstag in Berlin. © Keystone/DPA dpa/A4647/_GREGOR FISCHER

Etwa 18’000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Samstag in Berlin für eine Wende in der Agrar- und Ernährungspolitik demonstriert. Angeführt von rund 130 Landwirten mit ihren Traktoren zogen sie unter dem Motto «Wir haben es satt» durch Innenstadt und Regierungsviertel.