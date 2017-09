Diese feschen Madln waren am Samstag am Münchner Oktoberfest. © KEYSTONE/DPA/Felix Hörhager

Die Dirndl und Lederhosen werden wieder aus den Schränken gekramt und in den Massen landen literweise Bier. Am Samstag startete das 184. Münchner Oktoberfest. Was weisst du über die Wiesn?