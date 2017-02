19-jähriger Skifahrer aus Deutschland am Titlis tödlich verunfallt

Die Titlis Bergstation auf 3020 Metern Höhe. Bei einer Variantenabfahrt am Titlis ist ein 19-jähriger Deutscher tödlich verunglückt. (Archivbild) © KEYSTONE/SIGI TISCHLER

Ein 19-jähriger Skifahrer aus Deutschland ist am frühen Samstagnachmittag ausserhalb der markierten Piste am Titlis tödlich verunfallt. Er fuhr zu Nahe am Gratrand und teilweise auf einer Schneewechte, die unvermittelt abbrach und ihn rund 400 Meter in die Tiefe riss.