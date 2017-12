19-Jähriger zündet Sonntagszeitungen an

Der 19-Jährige hielt sich am Sonntag um 5 Uhr mit Kollegen beim Bahnhof Altstätten auf. Vor er in einen Zug stieg, zündete er in der Unterführung die bereitgestellten Bündel von Sonntagszeitungen an.

Dank der Aussage eines Zeugen konnten St.Galler Kantonspolizisten den Jugendlichen und seine drei Kollegen in St.Margrethen aus dem Zug nehmen. Der 19-Jährige gab zu, die Zeitungen in Brand gesetzt zu haben.

Die Feuerwehr Altstätten rückte mit einem kleinen Mannschaftsaufgebot aus und löschte die mottenden Zeitungen. Der Schaden beträgt 4000 Franken.

(Kapo SG/red.)