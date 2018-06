2 Liter Diesel = 2’000qm Wasser verschmutzt

Zwei Liter Diesel im Bodensee haben einen Ölwehreinsatz ausgelöst. (Symbolbild) © EPA/DANIEL KOPATSCH

Kleine Ursache, grosse Wirkung: Am Bodensee schüttet ein Segelbootkapitän aus Versehen zwei Liter Dieseltreibstoff in den See. Die Feuerwehr musste eingreifen.