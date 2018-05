20-jährige erlitt epileptische Anfälle vor Tod

Die «NZZ am Sonntag» befragte den Besitzer des Teppichs, in dem die Leiche eingewickelt wurde, der als Hauptverdächtiger galt. So sagt dieser, dass die Tote bei ihm war an jenem Abend, und sie zusammen Drogen genommen hätten. Danach habe sie einen epileptischen Anfall gehabt. Er habe ihr Herz massiert und Panik bekommen. «Es kommt nicht jeden Tag vor dass eine Person in meiner Wohnung stirbt», sagte er gegenüber der «NZZ am Sonntag».

Daraufhin rief er laut der Zeitung zwei Freunde an, die ihm helfen sollen. Noch habe sie geatmet. Bald liefen ihre Lippen jedoch blau an, wie er der Polizei schilderte. Die beiden Freunde des Hauptverdächtigen packten demnach die tote Frau dann in den Teppich und legten sie in dem Waldstück bei Zezikon ab.

Schon im April war für die Staatsanwaltschaft klar, dass es sich nicht um vorsätzliche Tötung handelt. «Im Fokus der Strafverfolgungsbehörden stehen weiterhin die Tatbestände der Unterlassung der Nothilfe, der Störung des Totenfriedens und der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz», hiess es damals. Weil der Hauptverdächtige nicht die Ambulanz gerufen hat, könnte er vor Gericht kommen. Gegen die drei Männer wird noch immer ermittelt, sie befinden sich jedoch momentan auf freiem Fuss.

