2:0-Sieg von Manchester City

Mit einem 2:0-Sieg in Bournemouth im letzten Spiel der 25. Runde verbessert sich Manchester City wieder vom 4. auf den 2. Platz, acht Punkte hinter Leader Chelsea.Die Tore in einer unterhaltsamen Partie erzielten Raheem Sterling in der 29. und Sergio Agüero in der 69. Minute.