20 Tage Urlaub für frischgebackene Väter

Die erste Zeit mit dem Neugeborenen ist laut den Initianten ein entscheidender Moment für einen Beziehungsaufbau zwischen Vater und Kind. (Themenbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Wer bei der Stadt St. Gallen arbeitet und Vater wird, bekommt in Zukunft 20 Tage Urlaub. So grosszügig sind in der Schweiz nur einzelne Unternehmen und Städte. Auf Bundesebene ist eine Initiative hängig.