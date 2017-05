200 Flüge wegen Alitalia-Streik in Italien gestrichen

Gestutzte Flügel: Wegen eines Streiks blieben zahlreiche Flugzeuge der Alitalia am Boden. © Keystone/EPA ANSA/TELENEWS

Während auch in Italien die Folgen der IT-Panne bei der British Airways zu spüren sind, ist das Personal der Alitalia am Sonntag in den Streit getreten. 200 Flüge wurden annulliert.