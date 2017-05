2018 gibt es keinen Gastkanton an der Olma

Im Rahmen der OLMA 2018 wird sich dieses Jahr kein Gastkanton präsentieren, sondern ein Event: Mit dem nur einmal pro Generation in Vevey stattfindenden «Fête des Vignerons» stelle sich ein Anlass von «nationaler Bedeutung» dem Olma-Publikum vor, schreibt die Olma in einer Mitteilung. Den Besuchern soll mit einer grossen Sonderschau der Geist und die Geschichte des grossen Winzerfests sowie die Weintradition und die Waadtländer Riviera näher gebracht werden, teilen die Veranstalter mit.

Am Samstag wird das «Fête des Vignerons» mit einem Umzug durch die St.Galler Innenstadt den Ostschweizern dieses Westschweizer Kulturgut näherbringen. Somit ist bereits bekannt, dass der traditionelle Umzug auch ohne Gastkanton stattfindet. Unterstützt wird das Fête des Vignerons dabei von den St.Galler Winzern und Weinbaugemeinden, welche rund die Hälfte der Umzugsgruppen stellen werden. Auch innerhalb der Messe erhält der St.Galler Wein eine Plattform: direkt neben der Sonderschau des «Fête des Vignerons» präsentieren sich die St.Galler Winzer mit ihren edlen Tropfen.

Das «Fête des Vignerons» selbst wird vom 18. Juli 2019 bis zum 11. August 2019 über eine Million Menschen an seinen Vorstellungen und in der «Ville en Fête» in Vevey empfangen.

(red.)