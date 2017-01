21-Jährige beim Überqueren der Strasse schwer verletzt

Die 21-Jährige beabsichtige zu Fuss die Strasse zu überqueren. Dabei wurde sie vom Auto eines 25-jährigen Mannes erfasst. Er war von Lichtensteig her in Richtung Wattwil unterwegs. Es ist nicht gänzlich klar, von welcher Seite her die junge Frau die Wilerstrasse, Höhe Nr. 55, überquerte. Ebenfalls abgeklärt wird, ob sie dabei den Fussgängerstreifen benutzte. Bei der Kollision wurde die Frau laut einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rettungsteam wurde sie von der Rega ins Spital geflogen.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon, Telefon 058 229 52 00, zu melden.

(red.)