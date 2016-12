21-Jähriger in Feldkrich mit Luftdruckwaffe angeschossen

Ein 21-jähriger Mann ging am Sonntagabend um ca. 18.25 Uhr in Feldkirch über den Parkplatz eines Einkaufsmarktes Richtung Bahnhof. Als er sich Höhe der Parkplatzeinfahrt Wohlwendstrasse kurz umdrehte, verspürte er einen kurzen Schmerz am Hinterkopf. In der Folge wurde festgestellt, dass eine unbekannte Täterschaft mit einer Luftdruckwaffe auf den Passanten geschossen hatte.

Im Landeskrankenhaus Feldkirch wurde das Projektil entfernt. Das Opfer hatte grosses Glück und wurde durch den Vorfall nicht schwer verletzt, teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit. Polizeiliche Erhebungen in den angrenzenden Gebäudekomplexen seien bislang ergebnislos verlaufen.

Hinweise zur möglichen Täterschaft oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Feldkirch unter Tel. 059133/8150 entgegen.

(red.)