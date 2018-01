47 Verletzte bei Schulbusunfall

Der vollbesetzte Bus fuhr demnach aus zunächst ungeklärter Ursache gegen eine Hauswand. Wie viele Kinder genau in dem Bus sassen, war zunächst unklar. Die Polizei konnte auch keine genauen Angaben dazu machen, warum der Bus an der Kreuzung in ein Elektrofachgeschäft krachte.

Die zehn schwer Verletzten wurden in umliegende Spitäler gebracht. Vor Ort wurde eine Sammelstelle für unverletzte Kinder und Eltern eingerichtet. Auch der Busfahrer wurde laut dem Polizeisprecher verletzt.

Ein Grossaufgebot an Rettungskräften kümmerte sich um Kinder und Erwachsene. Im Bus befanden sich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Laut Polizei waren unter anderem drei Rettungshelikopter im Einsatz.

Der Bus soll auch mindestens einen anderen Wagen gerammt haben, bevor er gegen die Wand fuhr. Genauere Angaben dazu und zum Unfallhergang konnte der Polizeisprecher aber zunächst ebenfalls nicht machen.

Pressekonferenz nach Busunglück in Eberbach Posted by Radio Regenbogen on Dienstag, 16. Januar 2018

(SDA/red)