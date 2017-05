2:1-Sieg von Arsenal im Cupfinal gegen Chelsea

Der Mittelfeldspieler aus Wales traf mit dem Kopf aus wenigen Metern nach einer Flanke von Olivier Giroud. Ramsey machte mit diesem Tor Arsenal zum Rekord-Cupsieger. Die Londoner gewannen die Trophäe zum 13. Mal und zum dritten Mal in den letzten vier Saisons.

Während es für den Schweizer Granit Xhaka gleich in der ersten Saison mit dem ersten Titel klappte, wurde sein Trainer Arsène Wenger sogar zum Rekordmann. Unter der Führung des Elsässers (seit 1996) wurde Arsenal nun schon zum siebten Mal Cupsieger. Der Triumph gegen den Stadtrivalen ist für die Nord-Londoner ein schönes Trostpflaster für die schlechteste Saison in der Premier League seit 21 Jahren.

Der Sieg Arsenals war verdient. Das Team von Wenger, mit einem soliden und nahezu fehlerfreien Granit Xhaka im zentralen Mittelfeld, dominierte die erste Halbzeit nach der umstrittenen frühen Führung durch Alexis Sanchez (4./nach einem Hands) klar und geriet in der Schlussphase in Überzahl nicht mehr in Gefahr, den Erfolg noch zu verspielen.

Chelsea kam erst nach der Pause besser ins Spiel und trotz Unterzahl sogar noch zum Ausgleich. Nachdem Mittelfeldspieler Moses nach einer Schwalbe die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (68.), traf Diego Costa mit einem abgefälschten Schuss zum Ausgleich (76.). Weil fast im Gegenzug Arsenal das Siegestor erzielte, verpasste Chelseas Meistertrainer Antonio Conte, was seinem Landsmann Carlo Ancelotti 2009/10 in dessen erster Saison bei den «Blues» gelungen war: das Double.

Arsenal – Chelsea 2:1 (1:0). – Wembley, London. – 89’472 Zuschauer. – Tore: 4. Alexis Sanchez 1:0. 76. Costa 1:1. 79. Ramsey 2:1. – Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (81. verwarnt wegen Foul). 19. Kopfball von Welbeck (Arsenal) an den Pfosten. 87. Pfostenschuss Özil (Arsenal). 68. Gelb-Rote Karte gegen Moses (Chelsea/Schwalbe).

(SDA)