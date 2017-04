22-Jährige landet mit Auto in Bachbett

Eine 22-Jährige landete am Freitagabend mit ihrem Auto in einem Bachbett. © Kapo SG

Am Freitagabend ist eine 22-jährige Autofahrerin kurz vor 20.30 Uhr von einer Strasse in Bütschwil abgekommen. In der Folge fuhr sie einen Abhang hinunter, prallte mit ihrem Auto gegen einen Baumstrunk und kippte in ein Bachbett.