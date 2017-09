22-Jähriger fährt in den Tod

Der 22-Jährige war mit seinem Motorrad am Freitag kurz nach 16 Uhr von Oberriet in Richtung Widnau unterwegs. Vor der Einfahrt in den Montlingen-Tunnel bog er nach rechts in eine Nische ab und fuhr direkt in die Mauer des Tunnelportals.

Gestützt auf die Zeugenaussagen und eindeutige Hinweise, gehen die Untersuchungsbehörden von einem Suizid aus. Für die Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Feuerwehr Oberriet stellte die Signalisierung und die Verkehrsregelung sicher. Es kam zu einem längeren Stau. Die Unfallstelle konnte um 18:40 Uhr wieder geräumt werden.

