Autofahrer rammt Bushaltestelle in Sempach

Über 100'000 Franken Sachschaden sind bei diesem Unfall in Sempach entstanden. (Bild Luzerner Polizei) © Luzerner Polizei

Endstation Bushaltestelle: Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Freitag in der Früh in Sempach LU in den Unterstand einer Busstation gedonnert. Es entstand hoher Sachschaden, der Lenker wurde nicht verletzt, aber festgenommen.